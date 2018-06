Wapens kunnen niet meer onklaar gemaakt worden

Het CDA trekt daarover bij het kabinet aan de bel en ook de Verenigde Vakspecialisten Jacht & Schietsport (VVJS) is bezorgd. Zij vrezen voor gevaarlijke situaties.

Voorheen brachten wapenbezitters hun geweer bijvoorbeeld naar een Nederlandse wapenhandelaar als ze die onklaar wilden laten maken. Als dat gebeurd is, kan er niet meer mee gevuurd worden. Maar door Brusselse regels van twee jaar geleden kunnen wapenhandelaren dat niet meer op eigen houtje doen, maar moet een speciale instantie daar op toezien. Zo’n instantie is in Nederland echter nog steeds niet opgericht. En in het nabije buitenland, België en Duitsland, worden Nederlandse wapens door alle drukte inmiddels geweigerd.

Wapenbezitters worden daardoor regelmatig naar huis gestuurd als ze hun schiettuig onklaar willen laten maken, zegt Rob Boom van de VVJS. En dat gaat niet om een kleine groep. Er werden voorafgaand aan de Brusselse regel circa 500 tot 750 wapens per jaar onschadelijk gemaakt. Het gaat vaak om mensen die een geweer erven van iemand met vergunning en die het als sierstuk aan de muur willen. CDA-Kamerlid Chris van Dam stelt Kamervragen over de kwestie. „Bij wapens kunnen we niet zeggen: ’neemt u ze maar weer mee naar huis’.”

De Brusselse regels zijn goedbedoeld. Na de aanslagen in Parijs bleek dat kwaadwillenden in bepaalde Europese landen makkelijk aan automatische geweren konden komen die op een slechte wijze onklaar waren gemaakt. Ze konden eenvoudig weer omgebouwd worden tot functionerende apparaten, waarmee aanslagen of overvallen werden gepleegd.