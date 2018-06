Tientallen doden bij luchtaanvallen in Syrië

Door de aanvallen op het dorp Zardana raakten ook zo’n vijftig mensen gewond. Ⓒ AFP

BEIROET - Bij luchtaanvallen op een dorp in het noordwesten van Syrië zijn zeker 44 mensen gedood. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat spreekt over een bloedbad.