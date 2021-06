Kudde losgeslagen olifanten dreigt Chinese miljoenenstad binnen te denderen

De kudde heeft drie maanden geleden een reservaat in het zuidwesten van China verlaten en sindsdien zo’n 500 kilometer afgelegd. Op hun pad zorgen de 15 Aziatische olifanten voor de nodige schade aan gewassen. Aziatische olifanten kunnen zes meter lang en drie meter hoog worden.

De kudde bestond aanvankelijk uit zestien dieren, maar twee besloten rechtsomkeert te maken en onderweg werd nog een baby-olifant geboren. Het jong loopt inmiddels dapper mee van dorp naar dorp.

Nog 20 kilometer

Vaak moeten de autoriteiten het verkeer stilleggen omdat de dieren drukke wegen dreigen over te steken of hun reis via de snelweg voortzetten. Met voedsel worden de dieren in een andere richting gelokt. Er wordt gehoopt dat de olifanten uit zichzelf terugkeren naar meer afgelegen bosgebied, maar daar lijkt het vooralsnog niet van te komen. Inmiddels bevindt de kudde zich op 20 kilometer van de Chinese metropool.

Volgens experts is het in China nooit eerder voorgekomen dat een kudde zo ver van ’huis’ ging. Mogelijk is de groep aan het dwalen gegaan doordat de leider van kudde relatief onervaren zou zijn.

Vorige week liep de kudde nog zes uur rond in de stad Eshan. Inwoners moesten binnen blijven. Gewonden zijn er niet gevallen.