EU splijt over het klimaat

BRUSSEL - De Europese Unie is diep verdeeld over het klimaatbeleid. Een overgrote meerderheid van 24 landen wil dat de Unie in 2050 klimaatneutraal is, maar een groepje van vier landen onder aanvoering van Polen wil zich daar niet op vastleggen, bleek op een EU-top in Brussel.