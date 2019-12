Seks was drijfveer voor moslima

Ⓒ AFP

Wat bezielde vrolijke meisjes als Kawtar S. en haar vriendinnen om hun leventje in Gouda of Zoetermeer op te geven voor een reis naar oorlogsgebied? Niet alleen haat tegen Nederland of een jihadpreek van een radicale imam – ook seks vormde een niet te onderschatten drijfveer. Veel dossiers van afgereisde en soms teruggekeerde jihadbruiden ademen pure puberromantiek en broeierig verlangen.