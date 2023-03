Groot schip kantelt door harde wind in droogdok: ’Meerdere mensen gewond’

Ⓒ Twitter @Tomafc83

EDINBURGH - Bij een scheepsongeluk in een droogdok in de haven Leith in Edinburgh zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie er vijftien in een ziekenhuis moesten worden opgenomen.