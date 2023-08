Schade door twee explosies bij bedrijven in Amsterdam

De explosie bij de sporthal aan de Johan Huizingalaan was rond 05.50 uur. Bewoners in de omgeving hoorden toen meerdere harde knallen. Door de explosie is een "enorme ravage" ontstaan, aldus de politie. Onder meer de ramen en kozijnen zijn uit het gebouw gesprongen. Kort voor de explosie rende een persoon in de richting van het Sierplein.

In het centrum is dezelfde nacht een ontploffing geweest bij een horecagelegenheid aan de Leidsestraat. Door de knal zijn meerdere ruiten in de straat gesprongen. Ook is te zien dat de gevel van het pand is beschadigd. De twee verdachten konden in de buurt worden aangehouden. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over hun leeftijd of woonplaats.

Op beide locaties doet de politie onderzoek.

Hilversum

In Hilversum heeft woensdagochtend vroeg eveneens een explosie plaatsgevonden bij een appartementencomplex. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

De explosie was rond 05.30 uur aan de Gashouder. Volgens een politiewoordvoerder is een knal gehoord en is de toegangsdeur vernield. Vooralsnog zijn geen verdachten opgepakt. De politie doet onderzoek.