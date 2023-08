Schade door twee explosies bij bedrijven in Amsterdam

De explosie in West was bij een bedrijfspand aan de Johan Huizingalaan. Een politiewoordvoerder laat weten dat er veel schade is ontstaan. De voorgevel en ruiten raakten beschadigd.

De ontploffing in het centrum was aan de Leidsestraat, bij een horecagelegenheid. Ook hier is schade ontstaan. Zo zijn in ieder geval een of meer ruiten gesneuveld. De twee verdachten konden in de buurt worden aangehouden. De woordvoerder kon nog niets zeggen over hun leeftijd of woonplaats.

Op beide locaties hebben specialistische eenheden onderzoek gedaan.