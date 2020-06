Politie schiet man (38) neer bij woning in Bergen op Zoom

De politie ging naar de Paulus Buyslaan nadat ze omstreeks 03.00 uur een melding hadden gekregen over ruzie in een huis. De agenten werden geconfronteerd met de verdachte die dreigde met messen. Eerst loste een agent een waarschuwingsschot. Daarna is gericht op de man geschoten.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is de standaard procedure als een agent zijn of haar wapen gebruikt heeft en er daardoor letsel is ontstaan.