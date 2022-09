Premium Het beste van De Telegraaf

Lichaam van bokskampioen en voormalig No Surrender-lid gevonden in Zuid-Willemsvaart

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Het lichaam van Errol Parris is gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij Erp. Ⓒ PMN

Roosteren/Erp - De politie heeft het lichaam van Errol Parris (52), bokskampioen en voormalig lid van motorclub No Surrender, gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij Erp. Hij werd vermist na een ongeluk in Roosteren.