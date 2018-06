’Schaderisico houdt nog jarenlang aan’

Vijftig jaar lang is er gas uit de bodem gehaald zonder het opnieuw op te vullen. Kijk naar het ontstaan van de zogenoemde ’sink holes’ onder het maaiveld door het verdwijnen van aardlagen.

Maar los daarvan, in 2012 stortte in Heerlen een winkelcentrum in vanwege de mijnbouw. En dat tewijl in 1974 de laatste steenkool uit de bodem werd gehaald. Toch was er in 2012 nog een nawerking hiervan.

Nu nog is de bodem stevig genoeg, maar je hebt er bewust iets uitgehaald zonder het opnieuw te vullen. Heerlen heeft aangetoond dat gevolgschade ook bijna veertig jaar later kan ontstaan. Gaan we de Groningers nu ook veertig jaar laten wachten om nu al beschadigde woningen te versterken dan wel te slopen. Waar is de realiteitszin van de huidige politici? Vorige generaties politici hebben al jaren liggen slapen.

T. de Vries, Marum