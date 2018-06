Rustige nacht in Noordwijk na noodverordening

Afgelopen week werden meerdere busjes in Noordwijk in brand gestoken. Ⓒ Flashlight fotografie

NOORDWIJK - Op en rond het Rederijkersplein in Noordwijk is het in de nacht van donderdag op vrijdag rustig gebleven. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Voor het gebied is sinds donderdagavond een noodverordening van kracht, omdat het er volgens de gemeente al een paar dagen zeer onrustig is.