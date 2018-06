’Wiebes-effect is uitgewerkt’

Minister Wiebes is als joker ingezet om de Groningers rustig te houden.

Het VVD-beleid is veel beloven en weinig geven, waarbij leugens om bestwil niet worden geschuwd.

Nu bekend is geworden dat Duitsland minder van ons gas afneemt, komt minister Wiebes met een nieuw zoethoudertje: de gaskraan in Groningen gaat nog sneller dicht. Logisch, als afnemers voor andere leveranciers kiezen.

Wat uitblijft is het herstel en versteviging van de huizen in het gaswinningsgebied in Groningen. Wiebes is als een pias, je wordt niet snel boos op hem. Maar dat effect is inmiddels verloren gegaan.

Bert Osendarp, Herten