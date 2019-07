17 Nederlandse dealers op Tomorrowland gepakt

De 61 werden met meer dan een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen en daarmee verdacht van handel. Van hen zijn er 55 gedagvaard voor een speciale zitting later dit jaar. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid, onder wie Imanuelle Grives. Haar voorarrest is vrijdag met een maand verlengd. Onder de dealers waren vijf Belgen, verder allemaal buitenlanders in de leeftijd van 22 tot 46 jaar.

460 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs, die in beslag werden genomen. Ze moesten het terrein verlaten en kregen boetes van 75 tot 150 euro.