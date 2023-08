Grote brand in flatgebouw Hengelo na explosie, gewonden naar het ziekenhuis

HENGELO - In een flatgebouw in het Overijsselse Hengelo heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed na een gasexplosie. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Alle twaalf appartementen zijn ontruimd en de veertien bewoners worden elders in de stad opgevangen.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse bij een appartementencomplex aan de Surinamestraat in Hengelo waar een explosie plaatsvond. Ⓒ News United