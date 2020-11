‘Schandalige actie van Trump’

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Volgens Thijs Wolters ligt het ‘betuttelracisme’ van de Democraten hieraan ten grondslag. In de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ bespreekt hij samen met Frank van Vliet waarom de blauwe golf is uitgebleven.