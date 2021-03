Kou deert ’uitverkorenen’ op tweede Fieldlab-festival niet

Op de kou van dit weekeinde konden de bezoekers zich kleden, vond de organisatie. Die kreeg gelijk want wie zondagmiddag op het evenemententerrein in Biddinghuizen rondliep zag alleen maar blije gezichten die al dansend en luidkeels meezingend het feestje vierden. Een van de smaakmakers was aan het einde van de middag Bilal Wahib die ondanks de kou met ontbloot bovenlijf en met behulp van Snelle en Maan het publiek bij het tweede podium volledig om zijn vingers wond. De drie vierden het feestje in de dansende menigte mee en corona leek even helemaal niet meer te bestaan.

Joshua Nolet van Chef’Special herinnerde zijn publiek daar nog wel aan tijdens de afsluitende show. Hij riep alle bezoekers op om komende week vooral die tweede belangrijke coronatest te doen.

De twee festivals waren na een cabaretshow en twee Ziggo Dome-concerten voorlopig de laatste Fieldlab-onderzoeken in de evenementenbranche. Volgende week wordt opnieuw getest met bezoekers bij een voetbalwedstrijd. Bij de interland tussen Nederland en Letland zijn zaterdag 5000 bezoekers welkom.