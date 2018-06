Scoren met snelle planga

„Snelle planga’s zijn opvallende zonnebrillen, waarvan de glazen meestal in elkaar overlopen”, zegt trendwatcher Richard Lamb. „De glazen reflecteren. En over het algemeen geldt: hoe gekker hoe beter. Het is lekker over de top.”

Jongeren kunnen zich er perfect mee profileren. Lamb: „Het is net als met mobiele telefoons. Die waren eerst allemaal zwart en toen kwamen er persoonlijke beschermhoesjes.” Toch hoeven jongeren niet diep in de buidel te tasten voor een ’snelle planga’. Voor een paar euro heb je er al één.

Marwan Abu Ayyash (22) draagt ook planga’s. „Het is gewoon een grappig gezicht. Ik zat bijvoorbeeld in een groepsgesprek op WhatsApp met een maat en vriendin en toen zetten we allemaal tegelijk een gekke zonnebril op.”

Winkels met expres lelijke brillen schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Don Vos startte op 1 april de webshop SnellePlanga’s.nl. „De hype ontplofte daarna echt”, zegt hij. De zonnebrillen komen uit China. „Want hier heb je geen fabriek voor deze lelijke brillen.”

Lamb verwacht dat de trend tijdelijk afneemt na de zomer. „Dan zal het vooral beperkt blijven tot mensen die op vakantie gaan. Maar zodra de zon weer goed begint te schijnen, verwacht ik dat de trend weer opkomt, met nieuwe planga’s in allerlei varianten die mensen kunnen showen.”