Coronacrisis treft Trump hard in de portemonnee

Sombere tijden voor Donald Trump. Ⓒ EPA

Washington - Donald Trump is in minder dan een maand tijd naar schatting een miljard dollar armer geworden. Dat becijferde het Amerikaanse zakenblad Forbes in zijn jaarlijkse miljardairslijst, die dinsdag verscheen. Volgens Forbes zag de president als gevolg van de coronacrisis zijn vermogen dalen van een geschatte 3,1 miljard dollar naar 2,1 miljard.