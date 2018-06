Ken jij de uitvaartwensen van je partner, familie of vrienden?

Het is zonde dat er zo’n groot taboe rust op praten over uitvaartwensen. Mijn beste vriend overleed bij een auto-ongeluk. Iedereen was verscheurd van verdriet, maar we konden wel de begrafenis regelen die hij wilde.

Vóór zijn ongeluk had hij het er weleens over hoe zijn begrafenis eruit moest zien. Onder elke stoel moest een blikje bier staan, hij wilde dat zijn neef zou speechen en na de begrafenis moesten er bitterballen zijn in plaats van broodjes. Het mocht in ieder geval geen troosteloze bedoening worden. Zogezegd, zo gedaan.

Voor mij heeft het weten van zijn wensen enorm veel geholpen bij het verwerkingsproces. Hoe naar die periode ook was, hij kreeg in ieder geval wel de uitvaart die hij wilde.

Erover praten is voor mij dan ook zeker geen taboe. Als mijn moeder morgen overlijdt? Dan weet ik dat ze gecremeerd wil worden en dat we True van Spandau Ballet moeten draaien.

