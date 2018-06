’Namen agenten zaak-Henriquez moeten geheim blijven’

Familieleden van Mitch Henriquez demonstreren tegen politiegeweld. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De namen van de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 moeten geheim blijven. Dat adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad in een vrijdag gepubliceerde conclusie. Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijk advies te volgen, wanneer de uitspraak volgt is nog niet duidelijk.