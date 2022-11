LIVE | Sinterklaas maakt zijn intocht in Nederland

Amsterdam - Sinterklaas komt zaterdag weer in het land. De goedheiligman en zijn gevolg arriveren rond het middaguur in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis, waar burgemeester Milène Junius het gezelschap verwelkomt. Ook in andere steden in Nederland maakt sinterklaas zaterdag zijn intocht.