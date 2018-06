Intertoys roept houten kralen terug

Dit is gevaarlijk voor kleine kinderen, omdat zij de stukjes in de mond kunnen nemen en het risico lopen op verslikken of stikken, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om in China gefabriceerde kralen die tussen januari 2014 en mei 2018 zijn verkocht.

Klanten die de kralen terugbrengen naar de winkel, krijgen hun geld terug, meldt Intertoys.