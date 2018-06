Politie Charleroi schiet man met mes dood

De man, Thierry S., werd volgens het Openbaar Ministerie door een tiental kogels getroffen. De politieagenten hebben volgens het OM „legitiem gebruikgemaakt van hun wapens.”

Toen de politie ter plaatse kwam dreigde de man met een groot keukenmes. Hij negeerde een waarschuwingsschot met het bevel zijn wapen los te laten en stortte zich op twee agenten. Hij werd door kogels in de borstkas geraakt maar dat stopte hem nog steeds niet. Daarop zag een derde agent zich genoodzaakt meer schoten af te lossen, aldus een woordvoerder van het OM op een persconferentie.

S. was naar de woning van zijn ex gekomen om wat spullen op te halen. Daar kregen ze het eerst verbaal en toen fysiek met elkaar aan de stok waarbij de ruzie op straat verder ging. De vrouw werd met een hamer op het hoofd geslagen. Toen haar zoon haar te hulp schoot, stak de man hem met een mes in het hoofd en de borstkas. Omstanders waarschuwden inmiddels de politie. De zoon werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.