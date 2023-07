Yola (62) is sinds 1982 smoorverliefd op alien E.T.

WIJK AAN ZEE - De liefde kruipt waar het niet gaan kan. Yola de Vries (62) uit Wijk aan Zee verzamelt alles van E.T., het buitenaardse wezentje uit de filmhit van 1982. En wat ze koopt of krijgt slaat ze op in haar auto, die inmiddels wordt nagewezen op straat. „Ik voel me zelf soms ook net een alien.”

Yola de Vries: ,,Ik zou niet weten wat ik zonder E.T. zou moeten.” Ⓒ Dennis Mantz