Aap komt uit mouw in bizarre online rechtszaak

Verdachte Coby Harris (21) mocht geen contact meer hebben met zijn vriendin na een geweldincident. Zijn zaak kwam op 2 maart voor de rechter en werd die dag online afgehandeld via Zoom en Youtube. Zowel de dader als verdachte waren via Zoom aanwezig.

Op de beelden is te zien hoe Harris op enig moment naar links keek, na een vraag van de aanklager.

Die rook onraad. „Edelachtbare, ik heb redenen om te geloven dat de verdachte in hetzelfde appartement is als het slachtoffer en ik ben extreem bezorgd om haar veiligheid.”

’Geen batterij’

De rechter vroeg waar de twee zich bevonden, waarna beiden een ander adres opgaven. „Kunt u even naar buiten lopen en het huisnummer met uw telefoon tonen?” vroeg de rechter aan verdachte Harris, die daar geen trek in had. „Ehm, waarom? Ik denk dat ik niet genoeg batterij heb. Ik heb maar twee procent.”

Tekst loopt verder onder beelden.

Ondertussen was de politie al onderweg naar het appartement van de ex-vriendin. Agenten vielen de woning binnen. Even later was te zien hoe de verdachte in de handboeien werd geslagen vanwege overtreding van het contactverbod. „Edelachtbare, wij zijn allebei niet blij met het verbod. Sorry dat ik tegen u loog.”

Aanklager Deborah Davis sloeg haar hand tegen het gezicht uit ongeloof, is te zien op de Zoom-beelden.

Moeder en kind

De verdachte heeft inmiddels een nieuwe verdenking erbij: het belemmeren van de rechtsgang. Hij moet later opnieuw voorkomen.

De rechter zei ’dit nog nooit te hebben meegemaakt’ en stelde dat het incident zonder corona, in de rechtszaal dus, niet zou zijn gebeurd. De verdachte was voor NBC News niet bereikbaar voor commentaar. Het slachtoffer ook niet. Zij meldde onlangs op Facebook dat ze uit een gewelddadige relatie is gestapt en hoopt op een nieuw leven voor haarzelf en haar kind.