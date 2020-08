China doet beschuldigingen af als ’propaganda’

In kampen als deze bij de stad Hotan in de regio Xinjiang worden islamitische Oeigoeren met harde hand ’heropgevoed’. Ⓒ foto AFP

AMSTERDAM - Volgens de Dutch Uyghur Human Right Foundation zijn Oeigoeren in Nederland lang niet altijd veilig voor de lange arm van Peking. ,,Heel veel mensen hier in Nederland worden via sociale media bedreigd door de Chinese overheid’’, aldus Ahmedjan Kasim van de Nederlandse NGO. Ook hun familieleden die nog in Xinjiang wonen, zouden als drukmiddel gebruikt worden om Oeigoeren in Nederland onder de duim te houden.