Ook in Friesland demonstratieverbod voor boeren met trekkers

Boeren hebben de afgelopen dagen op tal van plekken in het land gedemonstreerd met hun landbouwvoertuigen. Ze eisen dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor hun landbouwproducten. Maar ze zijn vooral boos over de kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, zoals een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.

De Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe stelden eerder al een verbod van een week in voor het demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Volgens actiegroep Farmers Defence Force (FDF) plegen de provincies inbreuk op de rechten van de boeren en maakt het verbod de actievoerders „alleen maar volhardender en creatiever.”

Het reeds ingestelde verbod om te demonstreren met landbouwvoertuigen geldt tot maandag 07.00 uur. Daarna wordt het heroverwogen.