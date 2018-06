Agressieve man (39) gevonden na grootscheepse zoekactie

De politie was al twee dagen naarstig op zoek naar de man. Er werd onder meer gezocht in de buurt van Soestduinen. Aan de groots opgezette zoekactie deden onder meer agenten te paard, opsporingsambtenaren, medewerkers van Utrechts Landschap en de marechaussee mee.

Vrijdagochtend riep de politie via Burgernet mensen opnieuw op om uit te kijken naar de agressieve man. Rond 11.30 uur meldde Burgernet via Twitter dat de man is opgepakt.