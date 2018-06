Baas Feyenoord-parkiet meldt zich

Het dier werd 4 juni in Oudewater gevangen en naar het asiel in Harmelen gebracht. Na een oproep van het asiel waarin te horen was hoe de gevleugelde voetbalfan het clublied "Hand in Hand Kameraden" floot, regende het reacties.

Al snel meldde Marie Oskam zich omdat haar al maand vermiste parkiet ook Feyenoordfan is. Helaas reageerde de piet niet toen ze naast de kooi stond. Tegen RTV Utrecht zei ze: „Als hij mij zag, ging hij altijd 'Hand in hand fluiten. We twijfelen nu dus of hij van ons is. Ook omdat hij er een beetje anders uitziet, al is dat wel logisch na een maand vrij rond vliegen. Als hij nou maar ging fluiten, dan wisten we het zeker."

Maar een dag later en na de bestudering van de foto’s weet ze het toch zeker: het is haar Feyenoord-piet.

