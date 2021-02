Felrode overstroming bij Indonesisch dorp met batik-fabriek

Duizenden Twitter-gebruikers deelden foto’s en video’s van het Javaanse dorpje dat onder het karmozijnrode water staat. Sommigen zeggen dat het water hen aan bloed doet denken. „Ik ben zo bang dat deze foto in de handen van hoax-verspreiders komt”, zegt een twitteraar. „Angstzaaiende verhalen over het einde van de wereld, rivieren van bloed, et cetera...”

De streek rond de stad Pekalongan, waar het dorpje ligt, staat bekend als een productiecentrum voor batik, een traditionele Indonesische methode waarbij was wordt gebruikt om watervaste verf te maken voor patronen op bijvoorbeeld kleding.

Ⓒ AFP

Dat rivieren in de buurt van Pekalongan bijzondere kleuren aannemen is niet uitzonderlijk. Een ander dorpje ten noorden van de stad werd eerder vorige maand groen gekleurd. „Soms staan er ook paarse plassen op de weg”, schrijft een twitteraar.

De rampendienst van Pekalongan bevestigt de authenticiteit van de beelden. „De rode vloed komt door de batikverf, die in aanraking is gekomen met het water. Het verdwijnt na een tijdje als het is verdund door de regen”, aldus het hoofd van de rampendienst.