Experts waarschuwen voor mondkapje in regen: ’Mag echt niet nat worden’

Een mondkapjesdrager voelt nattigheid. Experts bevestigen dat voorzichtigheid geboden is. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Daar is de herfst, daar is de regen. En dat is knap vervelend in coronatijden. Wanneer mondkapjes nat worden, beschermen ze immers veel minder goed tegen het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie en experts raden dan ook aan om een tweede exemplaar op zak te hebben wanneer je de deur uitgaat. „Of een paraplu.”