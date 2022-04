Aanhoudende reischaos op Schiphol: opstootjes en urenlange vertraging door drukte bij security

Wie dacht dat met het oplossen van de staking van afgelopen zaterdag de meeste perikelen op Schiphol voorbij zouden zijn, heeft het mis. Na de drukte op zondag lopen reizigers, die wilden gaan genieten van hun meivakantie, maandag opnieuw tegen chaos aan. ,,Ditmaal zit het grootste probleem bij de security. Vandaar dat we mensen oproepen toch vroeger naar Schiphol te komen, want je wil je vlucht niet missen”, aldus woordvoerster Petra Kok van TUI.

Woordvoerder Mike Hofman van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dat het druk is bij de controles op paspoorten. ,,Wij kampen gelukkig niet met personeelstekorten, maar we zien toch lange rijen ontstaan”, legt hij uit. ,,We zien de irritaties onder reizigers oplopen. We hebben opstootjes gezien, en er zijn mensen onwel geworden.”

Hofman legt uit dat de drukte maandag nog voortvloeit uit de chaos van afgelopen weekend. Ook bij de security – waar mensen en hun handbagage gecontroleerd worden – loopt het vast, meldt hij. Een woordvoerster van Transavia laat weten dat enkele mensen zoveel vertraging opliepen bij de security en paspoortcontrole, dat ze hun vlucht misten.

Fysiek geweld tussen reizigers

Op sociale media reppen mensen over rijen van 3,5 uur voor de douane en klinken geluiden over fysiek geweld tussen gefrustreerde reizigers. Een captain van KLM twittert zelfs over passagiers met 5 uur wachttijd en ‘vechtpartijen’ in de rijen. Schiphol laat in een reactie weten dat de wachttijd per moment en passagier verschilt.

,,Reizigers moeten rekening houden met lange wachttijden en rijen als ze op reis gaan, door toenemende aantallen reizigers en tekort aan personeel. Samen met al onze partners werken we er uiteraard hard aan om het verblijf van onze reizigers op de luchthaven zo soepel mogelijk te laten verlopen”, aldus een woordvoerster van de luchthaven die vooraf al waarschuwde voor drukte.

Herrie Hoogenboom van vakbond FNV legt uit dat bij de security – net als bij de afhandelingsbedrijven en de schoonmakers - al tijden een hardnekkig tekort aan handjes speelt. Veel beveiligers zijn ontevreden over de manier waarop roosters worden ingedeeld en voelen zich overvraagd. Vorige zomer sprak De Telegraaf met een aantal beveiligers die vreesden voor de veiligheid op de luchthaven door de werkdruk en de personeelstekorten. Die toestand lijkt nog altijd te bestaan.

,,Ik hou mijn hart vast voor de zomer. Er worden nu onopgeleide mensen ingezet als gastheer en -vrouw, omdat opleiden te lang duurt. Maar als mensen boos worden, omdat ze twee uur moeten wachten en hun vlucht dreigen te missen, zijn deze mensen niet in staat de boel te sussen”, zegt hij. Hoogenboom haalt een incident van enkele weken geleden aan. ,,Toen verdrongen passagiers elkaar. En dan komt de zomer er nog aan. Ik maak me grote zorgen over de veiligheid.”