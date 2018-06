’Pas op de plaats goed voor Oranje!’

Vier jaar geleden stonden we nog met een half been in de WK-finale en dit jaar zijn we niet van de partij. Ik zal daarom het WK voetbal maar mondjesmaat volgen, omdat de noodzakelijke spanning ontbreekt.

Wat ik vooral zal missen zijn het in gezamenlijkheid toeleven en kijken naar de wedstrijden van Oranje. In de periode 1982 tot en met 1986 misten we overigens zelfs drie toernooien op rij om vervolgens op het EK in 1988 keihard toe te slaan.

Een pas op de plaats en heroriëntatie zijn dus zo gek nog niet!

Bas Overmars, Amsterdam