Kim reist zondag naar Singapore

Het toestel met Kim zal op het internationale vliegveld Changi van Singapore landen. De ontmoeting met Trump staat gepland voor dinsdag. De twee leiders treffen elkaar in het luxe Capella Hotel op het eiland Sentosa in het zuidelijke puntje van Singapore.

Wanneer Trump precies in Singapore aankomt, is niet bekend. De president vertrekt volgens het Witte Huis zaterdag bij de G7-top in Québec. Trump vliegt vervolgens naar Singapore, nog voordat de top in Canada formeel is afgelopen.

Media in Singapore hebben al foto’s getoond van een Amerikaanse helikopter op de legerbasis Paya Lebar nabij het vliegveld, die doorgaans wordt gebruikt om hooggeplaatste functionarissen te vervoeren.