Gevluchte moordverdachte gepakt in Irak

Het gaat om de twintigjarige vluchteling Ali B. die vorige week hals over kop met zijn familie uit Duitsland vertrok richting Irak.

Susanna werd sinds 22 mei vermist. Haar levenloze lichaam werd afgelopen woensdag ontdekt in Wiesbaden. Daar zat verdachte Ali B. met zijn familie in de vluchtelingenopvang. De man wordt ervan verdacht het meisje seksueel misbruikt en gedood te hebben. De 20-jarige Ali Bashar, de vermoedelijke dader, kende het meisje via zijn broer.

Stiltemoment Bondsdag

De moord heeft in Duitsland tot grote verontwaardiging geleid. Zo hielden parlementariërs van de Alternative für Deutschland (AfD) onaangekondigd een moment stilte voor Susanna in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. Andere partijen reageerden boos op die actie. Critici verweten de partij politiek te bedrijven over de rug van het slachtoffer.

De AfD houdt de regering van Angela Merkel medeverantwoordelijk voor de dood van de tiener. Partijkopstuk Alice Weidel zei eerder dat Susanna het slachtoffer is van de ,,egoïstische verwelkomingspolitiek'' van de bondskanselier, waarmee ze verwees naar het vluchtelingenbeleid van de regering.

Asielzoeker

Bashar kwam in 2015 als asielzoeker naar Duitsland samen met zijn familie. Verdachte Ali Bashar had allang moeten vertrekken, nadat zijn asielaanvraag in 2016 werd afgewezen. Bashar ging in hoger beroep en klaagde dat hij door de Koerdische PKK vervolgd zou zijn. Ook dat werd door de rechter afgewezen. Desondanks hoefde hij niet te vertrekken.

Bashar is, op verzoek van de politie, door de Koerdische veiligheidsautoriteiten in Noord-Irak opgepakt, zo meldt het Duitse Bild. De uitlevering zal nu verder volgens de internationale regels verlopen.

Duitsland haalt opgelucht adem.