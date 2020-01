Giërmo B. ’beïnvloedbare man met beperkt IQ’

September 2019: politieonderzoek na de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Ⓒ ANP

Amsterdam - De 36-jarige Giërmo B., die wordt vervolgd voor de moord op advocaat Derk Wiersum, is „een beïnvloedbare man met een beperkt IQ”. Daardoor liet hij zich in 2012 door een medeverdachte op sleeptouw nemen om overvallen te plegen op een verfwinkel in Woudenberg en een echtpaar in Tienhoven.