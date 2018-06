Moeder zieke Nick (19) doet emotionele oproep

Moeder Angelique richtte afgelopen maart de Facebookpagina ’Info Pagina Nick’ op „om iedereen een beetje op de hoogte te houden.”

Nick kreeg begin dit jaar last van zijn knie. „We dachten eerst dat het groeipijn was, maar de pijn in zijn knie ging al snel over naar zijn heup. Toen zijn we naar de huisarts gegaan”, vertelt zijn moeder. De huisarts dacht in eerste instantie dat het een ontsteking was, maar de pijn in zijn heup kwam terug. Uiteindelijk is uit een bloedtest gebleken dat zijn witte en rode bloedplaatjes helemaal niet op peil waren. „Alles wees op de bloedziekte leukemie.”

Nick heeft inmiddels twee chemokuren achter de rug. Omdat zijn lichaam zelf niet meer goed stamcellen kan produceren, is hij aangewezen op een stamceldonor.

Oproep

Angelique schreef een emotioneel bericht op Facebook, met de oproep om je aan te melden als stamceldonor. Het bericht werd bijna 20.000 keer gedeeld. „Hoe meer mensen het zien, hoe beter”, aldus de moeder van Nick.

„Zou iedereen zich via onderstaande link willen aanmelden als stamcel donor? Please! Niet iedereen is geschikt en de kans dat je daadwerkelijk wordt opgeroepen is klein, maar misschien kun jij het leven van mijn kind redden!” luidt het bericht op Facebook.

Het is nu afwachten of er een match is voor Nick „maandag hebben we weer een afspraak, misschien horen we dan meer.”