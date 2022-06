Charel P. over fatale ruzie met ’Sissi’ in chalet: ’Een grote waas’

Volg de zaak hieronder vanaf 13.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Het stel woonde samen in een chalet in het Gelderse Voorthuizen, waar ze ruzie kregen en het tot een worsteling kwam. „Wat er is gebeurd in het chalet is voor mij een grote waas”, zei Charel P. maandag tegen de rechter. P. sloeg haar tegen het hoofd en sloeg een mes uit haar handen. Sissi bleef agressief, zei hij tegen de politie. Hij ging bovenop haar zitten, maar ze bleef zich verzetten. Toen drukte P. volgens het Openbaar Ministerie zijn rechterhand op haar keel, totdat ze niet meer bewoog.

Charel P. zei dat hij dacht dat ze bewusteloos was. Hij sleepte haar aan haar armen naar buiten en legde haar in haar eigen auto. Toen ging hij terug om een dekbed en deurmatten te halen. Die legde hij over haar heen. Vervolgens reed P. naar De Witte Bergen.

’Kapot’

De verdachte en Ouazil waren in eerste instantie beiden vermist. De familie van Charel P. mailde hem: „We maken ons ernstig zorgen maat. We gaan hieraan kapot.” En later nogmaals: „Maatje, laat aub wat horen.” Op 6 oktober reageerde Charel P. op de mail. „Ik bel je morgen broer, met mij alles goed.”

Ouazil had een dochter die woonde bij haar ouders. Ook Charel P. had twee kinderen uit een eerdere relatie. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd. Charel P. werd zelf in 2017 mishandeld, ontvoerd en afgeperst vanwege een schuld in het drugsmilieu. Het zou toen zijn gegaan om een schuld van 80.000 euro.

In 2020 was Charel P. nog te zien in een aflevering van het tv-programma Danny & The Brotherhood. Hij was destijds president bij de motorclub Sin Miedo maar werd in de hiërarchie teruggezet. Inmiddels zou hij helemaal geen lid meer zijn van de club.