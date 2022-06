Charel P. over fatale ruzie met ’Sissi’ in chalet: ’Ik was in paniek’

Volg de zaak hieronder vanaf 13.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Die bewuste nacht van 28 op 29 september zou hij in het chalet flinke ruzie hebben gehad met het slachtoffer, Sihem ’Sissi’ Ouazil. „Ze gedroeg zich als een duivel”, aldus de man.

Naar eigen zeggen sloeg hij een mes dat Sissi had gepakt uit haar hand, sloeg hij haar in het gezicht en ging hij bovenop haar zitten. Met één hand heeft hij op haar keel gedrukt, tot ze niet meer bewoog. Weggaan of haar op een andere manier in bedwang houden kon niet, schetste P. maandag.

Ondersteboven in auto

Het lichaam van Sissi is ondersteboven in haar auto, met haar hoofd tussen de achterbank en de bijrijdersstoel, teruggevonden achteraan de parkeerplaats bij het hotel in Eemnes. P. vertelde de rechtbank dat hij die bewuste nacht dacht dat ze nog leefde en vanzelf uit de auto zou komen. Dat hij, toen hij naar eigen zeggen ontdekte dat ze overleden was, haar achterliet in plaats van het alarmnummer te bellen, gebeurde volgens P. „in een waas.”

De officier van justitie noemde deze door P. beschreven waas „fictie” en denkt ook dat hij verzonnen heeft dat hij dacht dat ze nog leefde toen hij haar achterliet in de auto. Zo is op de camerabeelden niet te zien dat P. overdag op 29 september nog bij haar is komen kijken, iets wat hij wel verklaarde gedaan te hebben.

’Doorgedraaid’

Ook zet het OM vraagtekens bij het verhaal dat Sissi een mes had gepakt. Mogelijk zat een eerder conflict tussen Sissi en zijn ex-vriendin achter zijn uitbarsting, denkt het OM. De man, die ongeveer 60 kilo meer woog dan het slachtoffer en zich tijdens de ruzie in een ruimte bevond met meerdere deuren, kan volgens de officier van justitie geen beroep doen op noodweer. „Hij is volledig doorgedraaid. Een verwurging kost minuten, heel erg lange minuten. Sissi moet in die tijd een doodsstrijd hebben gevoerd.”

Veel nabestaanden van Sissi waren naar de zitting gekomen. „Ze is vermoord teruggevonden als een stuk vuil”, beet de zus van Sissi de man toe tijdens haar spreekrecht. „Jij bent de duivel.”

In 2020 was Charel P. nog te zien in een aflevering van het tv-programma Danny & The Brotherhood. Hij was destijds president bij de motorclub Sin Miedo maar werd in de hiërarchie teruggezet. Inmiddels zou hij helemaal geen lid meer zijn van de club.