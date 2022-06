Charel P. voor rechter na vondst dode vrouw in kofferbak langs A1

Volg de zaak hieronder vanaf 13.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

De verdachte en Ouazil waren in eerste instantie beiden vermist. De familie van Charel P. mailde hem: „We maken ons ernstig zorgen maat. We gaan hieraan kapot.” En later nogmaals: „Maatje, laat aub wat horen.” Op 6 oktober reageerde Charel P. op de mail. „Ik bel je morgen broer, met mij alles goed.”

Het stel woonde sinds kort samen in een chalet in het Gelderse Voorthuizen. Ouazil had een dochter die woonde bij haar ouders. Ook Charel P. had twee kinderen uit een eerdere relatie. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd. Charel P. werd zelf in 2017 mishandeld, ontvoerd en afgeperst vanwege een schuld in het drugsmilieu. Het zou toen zijn gegaan om een schuld van 80.000 euro.

In 2020 was Charel P. nog te zien in een aflevering van het tv-programma Danny & The Brotherhood. Hij was destijds president bij de motorclub Sin Miedo maar werd in de hiërarchie teruggezet. Inmiddels zou hij helemaal geen lid meer zijn van de club.