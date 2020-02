Mogelijke besmetting coronavirus België blijkt loos alarm

De persoon was in China geweest en werd opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen. Een woordvoerster van het Stuivenbergziekenhuis verklaarde aanvankelijk dat de patiënt verschijnselen vertoonde van de ziekte maar dat er „absoluut geen zekerheid” was. Tests wezen uiteindelijk uit dat er geen sprake van besmetting is.

Eerder deze week werd een besmetting vastgesteld bij een Belg die met een evacuatievlucht uit het Chinese Wuhan naar Brussel werd gebracht. De man ligt in quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.