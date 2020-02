Amerikaanse cultuurfilosoof George Steiner (90) overleden

In zijn werk schreef Steiner over religie, muziek, schilderkunst en geschiedenis. Hij schreef vooral over de relatie tussen literatuur, de maatschappij en de impact van de Holocaust. Bekende werken van hem zijn Language and silence (1967), After Babel (1975), Real presences (1986) en The poetry of thought (2011).

Steiner werd geboren in Parijs in 1929, in een Joodse familie. In 1940 vluchtte hij met zijn familie voor de nazi’s naar de Verenigde Staten. Daar studeerde hij taal- en letterkunde en werd er hoogleraar. Hij doceerde aan toonaangevende universiteiten in Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk.

Steiner schreef ook voor kranten en tijdschriften als The New Yorker, The Guardian en The Times.

In Nederland deed hij mee aan het VPRO-programma Nauwgezet en wanhopig uit 1989, over de menselijke geschiedenis van de twintigste eeuw. In de serie van Wim Kayzer zaten ook de schrijvers Gabriel García Márquez, György Konrád en Jorge Semprún.