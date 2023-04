Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze moesten op de boot klimmen om erbij te kunnen’ Nieuw dieptepunt: dagjesmensen en toeristen roven achtduizend tulpen

Door Annalaura Molducci Kopieer naar clipboard

De moeder van Bob Hoogeboom staat tussen de tulpen. Ⓒ ld

NOORDWIJKERHOUT - Op eerste paasdag om half vier waren de tulpen er nog, twee uur later waren er achtduizend gestolen. Door dagjesmensen die hele bossen meenamen op de fiets of in de achterbak van hun auto stopten en wegreden. ,,De files kennen we, de mensen die tussen de bollen gaan staan voor foto’s ook, maar dit is nieuw. Vreselijk”, zegt Marion Kruijper.