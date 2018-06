Tv-kok Anthony Bourdain (61) overleden

Bourdain was in Frankrijk bezig met een shoot voor zijn serie. Bourdain staat bekend om het consumeren van exotische en gewaagde gerechten zoals bijvoorbeeld fugu, gefermenteerde haai, een zeehondenoog, geslachtsdelen van dieren en ander orgaanvlees. Volgens zijn CNN-collega Brian Stelter zou de kok zichzelf hebben opgehangen in zijn hotelkamer.

Anthony (61) maakte programma's als No Reservations, die ook in Nederland te zien waren op Discovery Channel, en Parts Unknown voor CNN. In 2000 schreef hij de bestseller Kitchen Confidential, waarin hij de donkere kanten van het restaurantwezen belichtte en daarnaast een inkijkje gaf in zijn ruige levensstijl. Het boek betekende zijn doorbraak.

Stevige roker

Bourdain was een stevige roker en drinker. Op zijn reizen vloeit de alcohol rijkelijk en in eerdere afleveringen van No Reservations is regelmatig een rokende Bourdain te zien.

De kok werd in 1956 geboren in New York. Hij werkte daar als chefkok in verschillende restaurants, voordat zijn media-carrière met het boek ’keukenconfessies’ van de grond kwam. Hij was bezig aan het elfde seizoen van Parts Unknown.

Bourdain trouwde in de jaren 80 met schoolliefde Nancy Putkoski, maar de vele reizen die hij voor zijn televisieprogramma's ging maken leidden er uiteindelijk toe dat het huwelijk na twee decennia op de klippen liep.

In 2007 trad Bourdain voor de tweede keer in het huwelijk, met de Toscaanse Ottavia Busia. Kort voor de trouwerij werd hun eerste kind: dochter Ariane geboren. In 2016 ging het in New York wonende stel weer uit elkaar.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl