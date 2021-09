Premium Het beste van De Telegraaf

Burgemeester Aboutaleb geschrokken van ’confronterende’ uitkomsten Rioolonderzoek: Rotterdammers gek op crystal meth

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

De politie in Rotterdam stuitte onlangs op een grote lading crystal meth. Ⓒ Politie

Rotterdam - Het Rotterdamse stadhuis maakt zich grote zorgen over de opmars van het gebruik van chrystal meth in de Maasstad. Meer dan in andere steden gebruiken Rotterdammers de uiterst gevaarlijke drugs.