Filosofe hekelt ontsporing samenleving Gezagscrisis in coronatijd: ’Gemeenschapszin? Het is allemaal ik, ik, ik’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

„De politieagent die vroeger angst en respect inboezemde, wekt nu woede en verontwaardiging”, aldus de filosofe Tinneke Beeckman. Op beeld het 2G-protest in Rotterdam vorige maand dat volledig uit de hand liep. Ⓒ ANP/HH

Nederland verkeert in een gezagscrisis. Het wantrouwen jegens overheid en officiële instituties is onder corona dramatisch toegenomen. Onze samenleving vertoont kenmerken van een low trust society, een samenleving waarin het onderlinge vertrouwen laag is. „Als onze politici geen rolmodel zijn, als Mark Rutte in de toeslagenaffaire niet het goede voorbeeld geeft, waarom zouden anderen zich dan wél voorbeeldig gedragen?”