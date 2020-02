’Bierdrinkers in VS laten Corona (het bier) links liggen’

Volgens Ronn Torossian, oprichter van het pr-bureau 5WPR dat het onderzoek verrichtte, lijdt het geen twijfel dat Corona last heeft van het virus.

Hoewel er geen enkel verband is aangetoond tussen het virus en het bier, behalve de naam, is het juist die naam die de schade aanricht, legt Torossian uit aan de New York Post. „Kun je je voorstellen dat iemand een bar inloopt en vraagt om een Corona?” Veertien procent van de ondervraagden die regelmatig Corona nuttigden, zegt nu dit biertje niet meer te bestellen. Bij een op de zes ondervraagden was zelfs onduidelijkheid over het vermeende verband tussen het biermerk en het virus.

„Dit is een ramp voor het merk”, zegt Torossian dan ook. Dat ziet Maggie Bowman overigens anders. Namens Constellation Brands, de eigenaar van het biermerk, laat zij weten dat de verkoopcijfers nog altijd goed zijn. „Er doet veel informatie de ronde die wij niet kunnen rijmen met het consumentengedrag”, zegt zij.