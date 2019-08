Meisje (14) in Russisch dorpje door beer verscheurd

Aanvankelijk dachten dorpsbewoners dat wolven verantwoordelijk voor de dood van het meisje waren. Maar door voetafdrukken werd duidelijk dat de boosdoener een beer was. Het machtige beest takelde Sonya zo hard bij haar hoofd en nek toe, dat ze onherkenbaar was voor familie en zelfs bijna onthoofd was. „Ik wilde niet geloven dat het mijn dochter voor mijn ogen was”, zegt de emotionele vader tegen Russische lokale media. „Haar gezicht was helemaal misvormd, het was onmogelijk om haar te herkennen.”

Voor de aanval was de viervoeter ongemerkt het dorpje binnengedrongen waar het meisje woonde. Een groepje jongens vond het verminkte lichaam van de tiener.