Geweld Israël: 24 doden, onder wie 9 kinderen

Dat melden meerdere persbureaus waaronder Associated Press. De 24 dodelijke slachtoffers vielen in Gaza, het merendeel door de Israëlische nachtelijke luchtaanvallen.

Meer dan 700 Palestijnen zijn de afgelopen 24 uur gewond geraakt in de onlusten op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. Vijfhonderd van hen worden op dit moment behandeld in een ziekenhuis. Aan Israëlische kant vielen zes gewonden door raketaanvallen op dinsdagochtend.

Bloedig conflict

Maandag was een bloedige dag in Oost-Jeruzalem, waar het conflict – met de belangrijkste religieuze plekken voor zowel het Jodendom als de Islam – volledig escaleerde. De rellen en gewelddadige aanvaringen met de Israëlische politie vonden plaats in en rondom de Al-Aqsamoskee. De onlusten volgen op ruzie over territoriale claims. Israël wil Palestijnse families uit hun huis zetten omdat het gebied eerder toebehoorde aan Joden, hetgeen de vlam in de pan zette.

Hamas en andere Palestijnse militanten hebben nu zeker 250 raketten afgevuurd, waarvan een deel op Jeruzalem. Dat was sinds 2014 niet meer gebeurd en tekent de ernst van de situatie. Het strijdtoneel verplaatste zich daarna weer naar de Gazastrook. Israël heeft zo’n 130 doelen bestookt en probeert de militie een serieuze klap toe te brengen. Diplomatieke pogingen van onder meer Egypte en Qatar, die wilden bemiddelen, werden afgewimpeld.

Bekijk ook: EU en VS veroordelen geweld Jeruzalem en Gazastrook